Танцора балета и повара с Украины осудили за перевозку нелегалов в Британию

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Суд английского города Портсмут вынес приговор двум украинцам, пытавшимся нелегально провезти на территорию Великобритании шестерых соотечественников. Об этом сообщает издание Daily Express.
Бывший танцор балета Владислав Куртоглу приговорен к шести годам лишения свободы за содействие незаконной иммиграции, а его сообщник – повар Дмитрий Крюк – проведет в тюрьме три года и девять месяцев.
Ранее мужчины были задержаны британскими пограничниками в районе графства Гэмпшир. На борту их лодки под названием "Тазик" были обнаружены шестеро украинцев без виз.
Куртоглу и Крюк заявили, что "просто путешествовали" и собирались вернуться во Францию, но непогода вынудила их сменить курс и приплыть к берегам Англии. Однако впоследствии выяснилось, что условия были благоприятными, а судно держало курс на Англию.
Как сообщает Daily Express, Крюк должен был получить за перевозку нелегальных мигрантов 2000 евро (примерно 139600 рублей – Прим. ред.).
Шестерых украинцев уже выслали из страны. Судно будет конфисковано.