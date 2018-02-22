МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне трагедии в школе во Флориде намерен увеличить возрастной порог на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

По американским законам в настоящее время правом на приобретение и ношение длинноствольного оружия обладают граждане, достигшие 18 лет, короткоствольного — 21 года.

"Я буду продвигать строгие проверки (для разрешения на покупку оружия) с упором на психическое здоровье. (Нужно) Поднять возрастной порог на (покупку и ношение длинноствольного) оружия до 21 года и запретить продажу приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Конгресс настроен наконец-то что-то сделать по этому вопросу, я надеюсь", — написал Трамп в своем Twitter.

После стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, Трамп пообещал внедрить в стране "очень строгие" проверки для разрешения на покупку оружия. Американский президент также предложил выдавать оружие для защиты от преступников только прошедшим специальную подготовку учителям, которые умеют хорошо пользоваться оружием, и набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают усиление проверок.

Сейчас в США судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.