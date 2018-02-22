На Украине запретили еще девять книг из России

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины пополнил список российских книг, запрещенных к ввозу в страну, еще девятью изданиями.

Под запрет попали восемь книг психолога Валерия Синельникова и "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй". Украинские эксперты сочли, что они "не соответствуют критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на Украине".

"В частности, в исходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", — сообщает пресс-служба ведомства. В книгах Синельникова Гостелерадио обнаружило такую же "географическую ошибку".

Запрет на ввоз российских книг, в которых киевские власти усматривают "антиукраинское содержание", действует с начала прошлого года. Под него попали такие сочинения, как "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" Бориса Акунина, "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки" Дениса Токарева, "По ту сторону вдохновения" Юрия Полякова, "Сталинград" Энтони Бивора и еще несколько десятков изданий.