Прокуратура проверяет обстоятельства смерти гражданина России в Боснии

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Боснийская прокуратура проверяет обстоятельства смерти гражданина РФ Артема Кондратьева в Баня-Луке, сообщили РИА Новости в Окружной прокуратуре города.

Известно, что 39-летний Кондратьев занимал пост заместителя генерального директора по техническим вопросам и капитальному строительству компании Nestrol Petrol, которая входит в структуру российского ОАО "НефтегазИнКор".

Сообщается, что тело было обнаружено 22 февраля около 6.40 (8.40 мск). "Согласно первоначальной информации с места и по результатам предпринятых действий со стороны дежурного прокурора было установлено, что смерть имела характер самоубийства", — сообщили в ведомстве.

Прокуратура поручила судмедэкспертам провести внешний осмотр тела.

В 2007 году компания ОАО "НефтегазИнКор" из Москвы приобрела 80% акций государственной нефтекомпании "Петрол" со штаб-квартирой в Баня-Луке с 79 АЗС. В модернизацию было вложено свыше 19 миллионов евро. В настоящее время компания производит нефтепродукты на НПЗ Брод, масла и смазочные материалы на НПЗ Модрича и владеет 87 АЗС.