В Швеции в 2017 году отметили рост экстремизма

СТОКГОЛЬМ, 22 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Рост экстремизма, угрозы активности иностранных спецслужб, в первую очередь российских, обнаружение недостатков в системе общественной безопасности стали главными вызовами, с которым столкнулась в прошедшем году шведская полиции безопасности СЭПО (SÄPO), говорится в опубликованном в четверг докладе ведомства за 2017 год.

"Сегодня мы, как и другие страны в Европе, имеем дело с новой ситуацией. Это развитие беспокоит", — говорится в комментарии временно исполняющей обязанности руководителя службы SÄPO Шарлотт фон Эссен, слова которой приводятся в сообщении для прессы

Среди событий прошлого года, которые потребовали активной реакции SÄPO, в докладе названы теракт в центре Стокгольма 7 апреля и скандал в связи с передачей на обслуживание зарубежным IT-техникам в Восточной Европе электронной системы Транспортного управления Швеции с базой данных о транспорте, в том числе полицейском и военном, а также о водительских правах шведов.

В докладе констатируется, что в стране увеличивается число сторонников различных экстремистских групп. По оценкам аналитиков ведомства, за последние несколько лет эта цифра выросла с нескольких сотен до примерно трех тысяч. Из них две тысячи являются сторонниками исламского экстремизма и примерно тысяча — последователи право-экстремистской идеологии (White Power) и еще одной неназванной группы, которая обратила на себя внимание, в частности, во время встречи лидеров стран группы G20 в Гамбурге.

В разделе, посвященном разведке, говорится, что угроза активности иностранных спецслужб на территории Швеции продолжает расти, а в качестве примера упоминаются Россия, Китай и Иран.

"Россия обладает большой способностью к сбору разведывательных данных. Мир сегодня с глобализацией, техническим развитием и большой мобильностью людей привел к повышению возможностей стран для ведения разведывательной деятельности", — отметил один из авторов доклада Даниэль Стенлинг, представляя документ на встрече с журналистами. Пресс-конференцию транслировало шведское телевидение.

По словам Стенлинга, интерес для российских спецслужб в регионе может представлять шведская политика, ее отношение к НАТО, ситуация в регионе Балтийского моря.