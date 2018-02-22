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Мать предположительно похищенной в Вене девочки ответила на объяснения отца

16:4622.02.2018
01500
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на Вену с Дунайской телебашни. Архивное фотоВид на Вену с Дунайской телебашни. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мать предположительно похищенной в Вене девочки из РФ опровергает слова отца ребенка, увезшего дочь в Ливан, о том, что врачи рекомендовали ребенку находиться в теплом климате после операции на легких, и не подтверждает его заявления об угрозах с ее стороны.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что трехлетнюю девочку из России похитили в Вене. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец. Как сказали РИА Новости в гостинице, к похищению может быть причастна няня девочки. Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер объяснила РИА Новости, что полиция Вены не занимается делом о похищении трехлетней россиянки, так как "речь идет о гражданско-правовом деле". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, со своим отцом в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Родители пропавшей в Вене девочки могут заключить мировую, заявил дипломат

В среду девочка была обнаружена в Ливане при содействии консульского отдела посольства России в Бейруте. Корреспондент РИА Новости и сотрудник консульского отдела дозвонились до отца ребенка Мажди Эль-Али Салу и попросили о встрече с девочкой. Отец ребенка пригласил их в город Триполи, где он живет с дочкой, няней и родителями. Там он рассказал агентству о том, зачем увез ребенка.

Медицинские показания

Салу ранее объяснил, что его дочь перенесла две серьезных операции на легких. По его словам, врачи рекомендовали девочке пребывание в теплом климате, что и стало мотивом увезти ребенка в Ливан. При этом Салу отмечал, что не считает свои действия похищением, так как отец не может "похитить собственного ребенка".

"Нет, я не подтверждаю его слова. Врачи сказали ее в течение года оберегать от всяких контактов с другими детьми, а про климат они ничего не говорили", — сообщила РИА Новости мать девочки, россиянка Алена Павленко.

Салу также ранее отметил, что оказывает ребенку-инвалиду необходимый специализированный уход и ее здоровью ничего не угрожает, ребенок питается хорошо, ест фрукты и пьет свежевыжатые соки.

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Забравший трехлетнюю дочку из Вены отец рассказал, зачем вывез ее в Ливан

Мать девочки в свою очередь отметила, что уход подразумевает определенное питание и диету, так как помимо легких девочке также оперировали кишечник.

Информация о поездке

Отец девочки ранее заявлял, что все это время поддерживал общение с женой. По его словам, 28 декабря он предупредил Павленко, что планирует увезти дочку в Ливан, а днем позже сообщил матери о прибытии в страну. Кроме того, Салу заявлял, что отправлял Павленко фотографии девочки уже будучи в Ливане.

Павленко отметила, что о поездке отец ребенка ее не предупреждал. "То, что он меня предупреждал о вылете – нет, он меня не предупреждал никогда об этом, вообще не предупреждал", — подчеркнула женщина. По ее словам, фотографии дочери она получала, но о том, что девочка находится в Ливане, узнала 29 января. В январе же она получила последнюю фотографию дочери, уточнила Павленко.

"Он всегда просит, чтобы я прилетела в Ливан", — сказала Павленко.

Обвинения в угрозах

Отец девочки ранее рассказал, что помимо обвинений в похищении ребенка и в возможной причастности к террористическим организациям он также получает угрозы в свой адрес от жены и ее отца. По словам Салу, Павленко и ее семья угрожают ему физической расправой и подкупом силовых структур для возбуждения против него уголовного дела.

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, со своим отцом в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Забравший трехлетнюю дочку из Вены отец считает свой поступок законным

"Нет, я ему не угрожаю ", — заявила в свою очередь Павленко. При этом она добавила, что у нее нет контактов со своим отцом, и она с ним не общается.

Кроме того женщина отметила, что она сама получает угрозы в свой адрес от Салу. В рамках следствия по совету адвоката она обратилась в банк с просьбой предоставить ей документы о находящихся в обороте средствах супруга. "Потом мне было прислано сообщение, что я мошенница, что он хочет меня посадить в российскую тюрьму, в женскую колонию", — сообщила мать девочки.

Она добавила, что в банке выяснила, что на счету Салу находилось достаточно средств, чтобы помогать нести расходы на содержание больной девочки, но, по ее словам, мужчина этого не делал. Павленко продолжает утверждать, что все затраты на лечение девочки обеспечивала она и ее родители, а подтверждающие документы, по словам женщины, она предоставила следователям и в ФСБ.

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