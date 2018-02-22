Угроза миру на Балканах исходит из Косово, заявил глава МИД Сербии

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Поведение косовско-албанских властей в Приштине угрожает безопасности балканского региона, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Так он прокомментировал заявление президента Косово Хашима Тачи, которое он сделал в интервью хорватским СМИ, о том, что признание независимости Косово Россией очень помогло бы "Сербии освободиться от мифа о Косово".

"Было бы логичнее, если бы США и Великобритания отозвали признание Косово. И это бы действительно оказало большое влияние на усмирение великоалбанской истерии, которая царит в регионе. Это самая большая угроза миру и стабильности в регионе", — заявил Дачич журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Албанские власти Косово в 2008 году провозгласили независимость от Сербии в одностороннем порядке и при поддержке ведущих стран Запада.