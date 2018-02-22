Четыре человека погибли в ДНР за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили ранения за минувшую неделю в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики почти 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории республики около 190 мин.

"С 16 по 21 февраля 2018 года на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два военнослужащих республики… Погибли четверо военнослужащих республики", — сказал представитель аппарата омбудсмена.

В ведомстве добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 15 человек, ранения получили 37 человек. С начала конфликта погибли 4582 человек, в том числе 76 детей.