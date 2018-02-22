Россия продолжит отстаивать права Белграда по вопросу Косово, заявил Лавров

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Россия продолжит бороться за права Сербии в вопросе автономного края Косово, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Белградском университете.

Министр подчеркнул, что западные коллеги России встали на путь освоения нового геополитического пространства, прежде всего путем экспансии НАТО на восток.

"Они систематически пренебрегали базовыми нормами международного права, действовали в обход такого ключевого института, как ООН. В 1999 году, грубо нарушив зафиксированный в Хельсинском заключительном акте принцип нерушимости границ в Европе, в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию. А десять лет назад, попытавшись задним числом легитимизировать свою агрессию, признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово", — отметил Лавров.

"Мы будем и впредь оказывать сербским партнерам всяческое содействие в отстаивании законных прав и интересов Белграда, применительно к автономному краю Косово с опорой на положения резолюции СБ ООН 1244", — сказал глава МИД РФ.