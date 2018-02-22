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В мире

В ЛНР обвинили Киев в очередном срыве разведения сил у Станицы Луганской

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (204)
16:1422.02.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикойЛюди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня обвинили Киев в очередном срыве разведения сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской.

Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ранее во вторник Народная милиция ЛНР заявила, что готова в четверг отвести силы и средства от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, но это будет сделано только одновременно с украинскими силовиками.

"Украинская сторона 22 февраля 2018 года в очередной раз сорвала выполнение Рамочного решения Контактной группы о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

Уточняется, что 14 февраля во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы, представителем Украины была названа очередная возможная дата для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской — 22 февраля, при условии отсутствия обстрелов на этом участке.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В сообщении подчеркнули, что по состоянию на 22 февраля СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ фиксировала последнее нарушение режима прекращения огня на этой территории 25 декабря 2017 года.

"Несмотря на отчеты СММ ОБСЕ, украинская сторона СЦКК продолжает в одностороннем порядке фиксировать накануне очередной даты разведения сил и средств обстрелы Станицы Луганской со стороны ЛНР, которые не подтверждаются представительством ЛНР в СЦКК", — поясняется в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета в Киеве. 20 февраля 2018
© Фото : пресс-служба президента Украины
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В тексте подчеркивается, что 18 февраля представители ВС Украины передали СММ ОБСЕ информацию о зарегистрированном ими обстреле Станицы Луганской из стрелкового оружия с подконтрольной ЛНР территории. Представительство ЛНР в СЦКК утверждает, что согласно отчету СММ ОБСЕ, камера видеонаблюдения, установленная на подконтрольной ВСУ территории, зафиксировала в этот день одну вспышку дульного пламени гранатомета (РПГ-7), за пределами участка разведения сил и средств. Других нарушений режима прекращения огня СММ ОБСЕ в этом районе не зафиксировала.

"Таким образом, мы в очередной раз видим, что украинская сторона занимается фальсификацией нарушений режима прекращения огня и демонстрирует полное нежелание выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

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