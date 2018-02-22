Глава МИД Сербии Дачич подарил Лаврову именную футболку с номером 10

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову именную футболку с номером 10.

"Сергей любит играть в футбол и, если позволите, кроме официальных подарков я хочу подарить футболку, так как чемпионат мира будет проходить в России. Я не знаю какую цифру поставить, но я оценил, что (Лавров — прим. ред.) на десятку играет", — заявил Дачич, вручая Лаврову красную футболку с фамилией министра и с номером 10 по окончании пресс-конференции.

В ответ Лавров заметил, что на чемпионате мира по футболу, который пройдет в РФ, Сербия попала в группу с Бразилией.

"Я знаю, что Сербия попала в группу с Бразилией. И, если я правильно помню, 27 июня как раз игра с Бразилией на стадионе моей любимой команды Спартак. Будем болеть за красивый футбол", — сообщил он.

Кроме того, Дачич подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой пряник в виде сердца. "Это сердце от сербского народа", — сообщил он.