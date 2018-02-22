Глава МИД Сербии Дачич подарил Лаврову именную футболку с номером 10

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД Сербии Ивица Дачич подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову именную футболку с номером 10.
В ответ Лавров заметил, что на чемпионате мира по футболу, который пройдет в РФ, Сербия попала в группу с Бразилией.
"Я знаю, что Сербия попала в группу с Бразилией. И, если я правильно помню, 27 июня как раз игра с Бразилией на стадионе моей любимой команды Спартак. Будем болеть за красивый футбол", — сообщил он.
Кроме того, Дачич подарил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой пряник в виде сердца. "Это сердце от сербского народа", — сообщил он.