Высказывания Тачи не изменят позицию России по Косово, заявил Лавров

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Риторика, к которой прибегает глава самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи, не повлияет на позицию России по Косово, заявил на пресс-конференции со своим сербским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет высказываний господина Тачи, мы свою позицию по Косово изложили, и риторика наподобие той, которую Тачи употребляет, этой позиции не изменит", — сказал Лавров, отвечая просьбу прокомментировать слова Тачи о том, что Россия сыграла бы положительную роль, если бы признала независимость Косово.

"Я бы на месте косовских, приштинских лидеров озаботился бы своими собственными делами — большинство из них обвиняются и обвинялись в военных преступлениях. И, к сожалению, эта печальная страница сейчас предается забвению, в том числе нашими европейскими коллегами, которые опекают приштинские власти", — добавил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что позиция России изложена и она освещена в резолюции СБ ООН, которой Россия полностью привержена.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Это Сообщество до сих пор не сформировано.