Россия в ОБСЕ подняла вопрос о подписании закона о реинтеграции Донбасса

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017

ВЕНА, 22 фев — РИА Новости. Делегация РФ в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене заявила, что ПА должна обсуждать подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса, сообщил в четверг РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию на заседании ПА.

Очередная, 17-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 22-23 февраля в Вене.

"Мы уже заявили на заседании постоянного комитета о том, что, по убеждению представителей российского парламента, ассамблея должна обсуждать нарушения прав человека на Украине, нападение на Российский центр науки и культуры, ситуацию с подписанием закона о так называемой реинтеграции Донбасса, который является фактически отказом от минских соглашений", — сказал Толстой на полях мероприятия, подчеркнув, что делегация продолжит выносить эти вопросы на обсуждение.

Он добавил, что в рамках текущей сессии парламентской ассамблеи у российской делегации запланирована встреча с председателем ПА Георгием Церетели, а также с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

Комментируя данный закон, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у экспертов существуют опасения, что документ провоцирует "горячие головы" в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

ПА ОБСЕ — межпарламентская организация, объединяющая 57 стран Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.