Суд в Киеве перенес предварительное заседание по делу об убийстве Бузины

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте Олесе Бузине. Апрель 2015 года

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева из-за занятости в другом процессе перенес предварительное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, о дате следующего заседания сообщат дополнительно, передает корреспондент РИА Новости.

"Из-за занятости судей в других процессах объявляется перерыв в заседании", — сказал председательствующий в коллегии судей по делу судья Евгений Сидоров. Он добавил, что сообщит сторонам процесса дату следующего заседания позже.

В ходе судебных слушаний в четверг суд успел рассмотреть ряд заявлений и ходатайств сторон защиты.

На предварительном заседании суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу или его стоит отправить в прокуратуру на дополнительное расследование, или же его стоит закрыть.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.