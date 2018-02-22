В Минске озабочены планами польских радикалов провести марш в Гайновке

МИНСК, 22 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии озабочен планами праворадикалов в Польше провести новый марш в приграничном городе Гайновка, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

В прошлом году в польском городе Гайновка также прошел праворадикальный марш с целью героизации так называемых "проклятых солдат", вызвавший обеспокоенность в Белоруссии. "Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения.

"Один из деятелей, которому они хотят воздать почести, — это главарь бандформирования Ромуальд Райс по кличке Бурый, он военный преступник", — сказал на брифинге Мирончик, указав на озабоченность МИДа в связи с планируемым маршем в Гайновке.

Он подчеркнул, что Институт национальной памяти Польши "констатировал, что действия Бурого — преступления с признаками геноцида". "На совести Райса десятки сожженных вместе с их жителями белорусских деревень, сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых — дети, женщины и старики. Они были уничтожены или изувечены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу и имели православное вероисповедание", — подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что в польском Гайновке, где большинство населения имеет белорусские корни, "еще живы потомки жертв преступлений Бурого".

"Ничто не может оправдать геноцид — преступление против человечества. Двух мнений здесь быть не может", — подчеркнул Мирончик.

"Нам нужно искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками? Нужно ли нагнетание напряженности на национальной, конфессиональной почве? Или все-таки нам нужен исторический диалог, который только начал развиваться между нашими странами?" – риторически заявил Мирончик.

Он подчеркнул, что в польском национальном пантеоне достаточно героев, в том числе общих для двух народов, и в нем "не должно быть места военным преступникам".