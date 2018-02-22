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Трамп в апреле встретится с главами стран Балтии

14:3222.02.2018
(обновлено: 15:08 22.02.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

ВИЛЬНЮС/ТАЛЛИН, 22 фев — РИА Новости. Президенты Литвы, Эстонии и Латвии 3 апреля в Вашингтоне примут участие во встрече с руководством США, сообщили в четверг пресс-службы глав государств Балтии.

Снаряды. Архивное фото
© Фото : BAE Systems
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По данным президентского дворца Литвы, президенты Литвы, Латвии и Эстонии обсудят с президентом США Дональдом Трампом актуальные вопросы региона и трансатлантического сообщества. Кроме того, на встрече большое внимание будет уделено усилению обороны, энергетической безопасности и укреплению деловых связей.

"Встреча на высоком уровне глав Балтийских стран в Вашингтоне, которая состоится 3 апреля этого года, демонстрирует особенно близкие связи между странами Балтии и сложившееся тесное сотрудничество между Литвой и Америкой", — говорится в сообщении.

Главы государств поднимут тему подготовки к предстоящей встрече, посвященной реформированию обороны НАТО и укреплению восточного фланга, отмечает президентский дворец Литвы.

Военнослужащий армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее уже проводила встречи с главой США Дональдом Трампом. В 2017 году два лидера встречались в Брюсселе и Варшаве. Кроме того, в прошлом году состоялись встречи президентов стран Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене и Таллине.

По словам советника президента Эстонии Керсти Кальюлайд по международным вопросам Лаури Куусинга, сотрудничество США и стран Балтии в области безопасности идет очень хорошо, и все четыре страны в 2018 году выделяют на оборонные расходы не менее 2% от ВВП. "С другой стороны, с обеих сторон есть интерес к расширению деловых контактов и углублению экономических отношений", — сказал Куусинг. Его слова приводит канцелярия главы эстонского государства.

Президенты Эстонии и США встречались в июле прошлого года на саммите лидеров двенадцати стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Саливаном сообщил, что на встрече президентов стран Балтии  будет возможность обсудить помимо проблем безопасности и экономики также вопросы образования. По его словам, подготовка саммита НАТО еще продолжается, поэтому 5 марта запланирован визит министров иностранных дел стран Балтии в Вашингтон, где они встретятся с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте президента Латвии.

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