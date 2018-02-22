Трамп в апреле встретится с главами стран Балтии

ВИЛЬНЮС/ТАЛЛИН, 22 фев — РИА Новости. Президенты Литвы, Эстонии и Латвии 3 апреля в Вашингтоне примут участие во встрече с руководством США, сообщили в четверг пресс-службы глав государств Балтии.

По данным президентского дворца Литвы, президенты Литвы, Латвии и Эстонии обсудят с президентом США Дональдом Трампом актуальные вопросы региона и трансатлантического сообщества. Кроме того, на встрече большое внимание будет уделено усилению обороны, энергетической безопасности и укреплению деловых связей.

"Встреча на высоком уровне глав Балтийских стран в Вашингтоне, которая состоится 3 апреля этого года, демонстрирует особенно близкие связи между странами Балтии и сложившееся тесное сотрудничество между Литвой и Америкой", — говорится в сообщении.

Главы государств поднимут тему подготовки к предстоящей встрече, посвященной реформированию обороны НАТО и укреплению восточного фланга, отмечает президентский дворец Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее уже проводила встречи с главой США Дональдом Трампом. В 2017 году два лидера встречались в Брюсселе и Варшаве. Кроме того, в прошлом году состоялись встречи президентов стран Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене и Таллине.

По словам советника президента Эстонии Керсти Кальюлайд по международным вопросам Лаури Куусинга, сотрудничество США и стран Балтии в области безопасности идет очень хорошо, и все четыре страны в 2018 году выделяют на оборонные расходы не менее 2% от ВВП. "С другой стороны, с обеих сторон есть интерес к расширению деловых контактов и углублению экономических отношений", — сказал Куусинг. Его слова приводит канцелярия главы эстонского государства.

Президенты Эстонии и США встречались в июле прошлого года на саммите лидеров двенадцати стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Саливаном сообщил, что на встрече президентов стран Балтии будет возможность обсудить помимо проблем безопасности и экономики также вопросы образования. По его словам, подготовка саммита НАТО еще продолжается, поэтому 5 марта запланирован визит министров иностранных дел стран Балтии в Вашингтон, где они встретятся с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте президента Латвии.