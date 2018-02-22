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Очередная "рука Кремля": в деле главы Банка Латвии нашли "русский след"

14:3122.02.2018
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© REUTERS / Ints KalninsГлава Центробанка Латвии Илмар РимшевичГлава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins

РИГА, 22 фев – РИА Новости. В Латвии разгорается крупнейший в новейшей истории страны банковский скандал — задержание главы Банка Латвии. Как сообщает Sputnik Латвия, среди прочих версий происходящего обнаружился и "русский след".

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Новость о задержании президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса, который занимает свой пост с декабря 2001 года, прогремела как гром среди ясного неба.

Никаких видимых предпосылок для того, чтобы 16 февраля работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) заявились к нему в гости и провели обыск в рабочем кабинете, а также в его доме в Лангстини, казалось бы, не было. Позже Римшевичса задержали.

Как пишет Sputnik, один за другим видные общественные деятели страны стали приходить к "единственному очевидному выводу": за всем скандалом стоит "рука Кремля".

Не последнюю роль тут сыграло интервью крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова агентству AP, который заявил, что именно Римшевичс годами вымогал взятки у Norvik banka и требовал у банка отмывать деньги российского происхождения.

Флаги США в Риге
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Интервью иллюстрировала фотография: на ней Римшевичса можно увидеть сидящим за одним столом с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова (боссом Пильщикова в тот время был Сергей Чемезов, союзник и друг Владимира Путина с 1980-х годов).

Сам Римшевичс прокомментировал эту фотографию весьма туманно: сказал, что, мол, бывал на Камчатке пару раз на рыбалке. Однажды в компании с покойным Валерием Малыгиным ловил лосося, а во второй раз с предпринимателем Андрисом Крейслерсом. Кто там мог сидеть с ним за одним столом, он и знать не знает.

"В моем архиве такой фотографии нет", — отрезал Римшевичс. Свою поездку на рыбалку на Камчатку он сравнил с поездкой в туристическом автобусе, где разные люди едут в один пункт назначения.

Адвокат Римшевичса Саулведис Варпиньш был более конкретным и заявил, что фотография, возможно, является фальсификаций. На состоявшейся во вторник пресс-конференции Варпиньш сообщил, что в связи с этим фотоснимком, по всей вероятности, будет подано заявление в Полицию безопасности (ПБ).

Однако пока ни один факт не говорит о том, что фотография является подделкой. Впрочем, это, похоже, уже мало кого волнует. Так, автор журналистских расследований Лато Лапса пришел к выводу, что корни всех этих разбирательств следует искать в Кремле.

Глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins
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"Они могут потирать руки от радости, ведь эта гибридная атака, в отличие от Украины, выдалась на славу. Последствия этой атаки мы увидим в течение следующих месяцев и лет, и они выразятся в перемене отношения к нам на разных уровнях", — написал он.

Из трех балтийских стран Латвия, считает Лапса, оказалась самым слабым звеном, уязвимым для давления Кремля.

А днем ранее банкир Гиртс Рунгайнис намекнул, что Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии, который является самой сильной и независимой структурой в республики.

"Были попытки сменить руководство банка со стороны бывшей Народной партии, сейчас тоже возможно желание Союза зеленых и крестьян выдвинуть в руководство банка какого-то политического ставленника", — пояснил свою мысль Рунгайнис.

Но самый грандиозный "перл" в связи с теорией заговора выдал пресс-секретарь латвийского министерства обороны Каспарс Галкинс, который в эфире передачи Rīta panorāma заявил, что "Латвию очерняют правдой".

По версии министерства обороны, существует большая вероятность того, что "дело Римшевичса" — организованная извне широкомасштабная информационная атака на Латвию. На вопрос, кто стоит за этой кампанией, Галкинс прямого ответа не дал, но также намекнул на Россию:

"Повторюсь, мы проводим аналогии с аналогичными сценариями перед выборами в США, Германии и во Франции".

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