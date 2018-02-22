В Афганистане восемь полицейских погибли при атаке боевиков на КПП

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Восемь полицейских погибли и еще трое получили ранения в Афганистане при атаке боевиков радикального движения "Талибан"* на КПП в провинции Газни в центральной части страны, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По словам представителя губернатора провинции Мохаммада Арифа Нори, нападение было совершено в среду вечером. Местный житель в свою очередь сообщил, что столкновение продолжалось несколько часов.

По данным агентства, боевики также понесли потери.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).



*Террористическая организация, запрещенная в России