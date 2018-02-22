"Поэтесса Майдана" рассказала о разочаровании в событиях 2014 года в Киеве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Поэтесса Евгения Бильченко, которая была активной участницей протеста на Майдане, в интервью RT рассказала о разочаровании в событиях 2014 года в Киеве.

Бильченко призналась, что вышла на протесты из-за состояния внутренней неудовлетворенности положением в стране, которое на тот момент не с чем было сравнить. Однако, по ее словам, на сегодняшний день ситуация только ухудшилась и демократических свобод у украинцев стало только меньше.

По мнению активистки, важной проблемой Майдана стало то, что у людей, вышедших на площадь, не было определенного плана действий. Из-за этого националистические силы, внедрившиеся в протестное движение, смогли использовать порыв народа в своих целях.

"В результате мы пришли к порочному кругу. У нас были благие намерения, которые взяли в оборот не просто националисты, а синтез националистов и либералов. И сейчас мы имеем с этим дело. Поэтому сейчас я считаю, что "майдан" — ошибка. Он загнал страну в пропасть", — подчеркнула Бальченко.

Евгения Бильченко получила известность после публикации стихотворения "Кто я?", посвященного событиям на Евромайдане. Была волонтером экстремистской организации "Правый сектор"*. Украинские СМИ называют Бильченко "поэтом Майдана".

* Запрещенная в России экстремистская организация.