Специалисты нашли местоположение черного ящика разбившегося в Иране ATR-72

ТЕГЕРАН, 22 фев — РИА Новости. Специалисты установили местоположение черного ящика иранского самолета ATR-72, разбившегося в горной местности в воскресенье, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Установлено местоположение черного ящика самолета. Группа специалистов готова прибыть на место и извлечь его", — заявил источник.
Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в минувшее воскресенье пропал с радаров примерно через 50 минут после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту были 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.