Минск пообещал следить за процессом над белорусом Политикой на Украине

МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Очередные слушания в рамках подготовительного судебного заседания по делу гражданина Белоруссии Юрия Политики, обвиняемого на Украине в шпионаже, назначены на 27 февраля, белорусские дипломаты будут внимательно следить за процессом, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Ранее Генпрокуратура Украины направила в суд дело гражданина Белоруссии, которого подозревают в шпионаже на Украине. В Генпрокуратуре Белоруссии отмечали, что украинская сторона не обеспечила полноту и всесторонность предварительного расследования в отношении обвиненного на Украине в шпионаже гражданина Белоруссии, это наталкивает на вывод о политическом подтексте. МИД Белоруссии сообщал, что белорус направил в международные организации, в частности в комитет ООН по правам человека, жалобу о применении к нему недозволенных методов дознания.

"Мы продолжаем внимательно следить за этим процессом и последовательно работать", — сказал Мирончик на брифинге.

Он отметил, что "на слушаниях, которые состоялись 12 и 13 февраля, присутствовали представители посольства". "Сдвинулось с мертвой точки рассмотрение жалоб, которые наш гражданин официально направлял украинской стороне еще в августе прошлого года. Во второй половине января Черниговская военная прокуратура опросила его и адвоката о незаконных методах дознания, которые, как утверждает наш гражданин, к нему применялись", — продолжил Мирончик.

По его словам, "очередные слушания в рамках подготовительного судебного заседания по делу назначены на 27 февраля". "На них также будут присутствовать представители нашего посольства", — подчеркнул Мирончик.

По данным украинского следствия, в период с июня 2016 по июнь 2017 года обвиняемый периодически приезжал в Чернигов, где собирал сведения, составляющие гостайну в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка Украины относительно проведения антитеррористической операции. Предварительное слушание дела белоруса Политики началось 12 февраля. Санкция статьи, которую вменяют белорусу, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.