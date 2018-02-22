Толстой призвал ОБСЕ осудить нападение на здание Россотрудничества в Киеве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал ОБСЕ безотлагательно отреагировать на ситуацию в Киеве после нападения радикалов на здание Россотрудничества, сообщила пресс-служба депутата.

В субботу около 30 представителей радикальных националистических организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. В воскресенье члены националистической группировки "Организация украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка". Как отметили в МИД России, вдохновить радикалов могло выступление президента Украины Петра Порошенко на конференции в Мюнхене, "которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру".

"Парламент Российской Федерации уполномочил меня обратить ваше внимание на эти вопросы в связи с необходимостью безотлагательной реакции ОБСЕ на нарушения прав 15 миллионов русских, проживающих на Украине. Российская Федерация не может не реагировать на подобное нарушения прав человека, которые происходят при попустительстве националистического правительства нынешней Украины", — цитирует Толстого его пресс-служба.

Напомнив о нападении на Российский центр науки и культуры, призывах Порошенко "к преследованию флага России" и подписания президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса, парламентарий подчеркнул, что эта ситуация вызывает беспокойство и возмущение не только в России, "также и сопредельные с Украиной страны выражают свою обеспокоенность и принимают соответствующие меры в связи с разгулом национализма в этой стране".

Толстой также напомнил, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ "не может не реагировать на националистические и профашистские лозунги", которые слышны с территории Украины, "вставшей на так называемый европейский путь развития".

Вице-спикер Госдумы также обратил внимание на принятый на Украине закон об образовании, который противоречит фундаментальным принципам международного права и гарантиям получения гражданином образования на родном языке.

"Если это и есть европейские ценности, то нам с ними не по пути. Это вопиющее нарушение международных договоров и правил. Поэтому прошу обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию", — заключил депутат.