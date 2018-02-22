Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС и НАТО

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС поддерживают более 50% жителей страны, за вступление в НАТО — 43% опрошенных, число сторонников присоединения к альянсу выросло за три года в 1,5 раза, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Треть опрошенных сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 55% — не ностальгируют по СССР. Больше всего тех, кто скучает по прошлому в южных и восточных областях Украины, меньше всего — на западе страны.
Согласно опросу, прозападный и проукраинский векторы являются сегодня однозначно доминирующими в обществе. "Не менее половины опрошенных ответили, что хотят, чтобы их дети жили в Украине, еще треть выбрали бы для места их жизни Европейский союз, 7% — США, и только 2% — Россию. Эта тенденция присуща с небольшими различиями для жителей всех областей Украины", — говорится в исследовании.
Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, были опрошены 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.
Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.