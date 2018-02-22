Опрос показал, хотят ли украинцы в ЕС и НАТО

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС поддерживают более 50% жителей страны, за вступление в НАТО — 43% опрошенных, число сторонников присоединения к альянсу выросло за три года в 1,5 раза, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

"В целом вступление в ЕС поддержали бы в случае проведения референдума 52% опрошенных, против этой инициативы — 27%, не смогли определиться или не участвовали в голосовании 20%. За последние три года количество сторонников вступления в НАТО возросло в полтора раза. Сегодня 43% поддерживают вступление в альянс, 34% — против этого. Еще почти четверть или не определились, или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения", — говорится в исследовании.

Треть опрошенных сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 55% — не ностальгируют по СССР. Больше всего тех, кто скучает по прошлому в южных и восточных областях Украины, меньше всего — на западе страны.

Согласно опросу, прозападный и проукраинский векторы являются сегодня однозначно доминирующими в обществе. "Не менее половины опрошенных ответили, что хотят, чтобы их дети жили в Украине, еще треть выбрали бы для места их жизни Европейский союз, 7% — США, и только 2% — Россию. Эта тенденция присуща с небольшими различиями для жителей всех областей Украины", — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, были опрошены 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.