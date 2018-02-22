Ирак передал России четырех женщин и 27 детей, подозреваемых в связях с ИГ*

БАГДАД, 22 фев — РИА Новости. Ирак передал России 27 детей и четверых женщин, обвинявшихся в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил представитель МИД страны Ахмад Махджуб.

"Ирак вернул в Россию 27 детей и четырех женщин после того, как не подтвердилось участие женщин в терактах", — заявил журналистам представитель МИД.

"Женщин, которых вернули в Россию, будут судить в российских судах по обвинению в незаконном проникновении в Ирак", — отметил дипломат.

По словам представителя МИД Ирака, женщин "обманом" заставили примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*.

Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби ранее сообщил, что все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Террористическая организация, запрещена в России