В ЛНР заявили, что более десяти домов получили повреждения из-за обстрела

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Более 10 жилых домов в самопровозглашенной Луганской народной республике были повреждены за сутки из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам помощник генерального прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давид Кац.
"Сегодня Генеральная прокуратура совместно с СЦКК (представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ред.) осуществили выезд в село Долгое Славяносербского района, где вчера (в среду — ред.) приблизительно в 18.30 (совпадает с мск) был произведен обстрел по населенному пункту со стороны населенного пункта Лопаскино, который находится под контролем ВС Украины", — сказал Кац.
Он уточнил, что в результате обстрела из БМП-2 были повреждены 10 домов.
Он уточнил, что данные об обстреле приобщат к материалам уголовного дела о геноциде и незаконных способах ведения войны.
"Также гражданам была предложена правовая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека", — добавил Кац.
По его словам, уже несколько десятков граждан ЛНР обратились за такой помощью.