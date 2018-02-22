В ЛНР заявили, что более десяти домов получили повреждения из-за обстрела

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Более 10 жилых домов в самопровозглашенной Луганской народной республике были повреждены за сутки из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам помощник генерального прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давид Кац.

"Сегодня Генеральная прокуратура совместно с СЦКК (представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ред.) осуществили выезд в село Долгое Славяносербского района, где вчера (в среду — ред.) приблизительно в 18.30 (совпадает с мск) был произведен обстрел по населенному пункту со стороны населенного пункта Лопаскино, который находится под контролем ВС Украины", — сказал Кац.

Он уточнил, что в результате обстрела из БМП-2 были повреждены 10 домов.

"Все факты обстрела зафиксированы. Позже следователи прокуратуры прибудут на место и признают потерпевшими местных жителей, пострадавших в результате обстрела", — отметил Кац.

Он уточнил, что данные об обстреле приобщат к материалам уголовного дела о геноциде и незаконных способах ведения войны.

"Также гражданам была предложена правовая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека", — добавил Кац.

По его словам, уже несколько десятков граждан ЛНР обратились за такой помощью.