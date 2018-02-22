В Винницкой области восемь человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Авария с участием четырех автомобилей, в том числе машиной скорой помощи, произошла в Винницкой области Украины, пострадали восемь человек, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Возле села Сосна Винницкого района… около 08.00 (09.00 мск) столкнулись ВАЗ-21099, Renault, Mercedes и автомобиль скорой помощи", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали восемь человек, их госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа, они выясняют обстоятельства аварии.