КИРКЕНЕС (Норвегия), 22 фев – РИА Новости. Основатель Баренцева региона экс-министр иностранных дел Норвегии Турвальд Столтенберг (отец нынешнего генсека НАТО) считает, что в сложные политические времена страны не должны прекращать сотрудничество, а, напротив, стремиться к более эффективному диалогу.

Об этом популярный норвежский политик, которому в этом году исполнится 87 лет, заявил на Киркенесской конференции, посвященной 25-летию Баренцева сотрудничества. Конференция ежегодно собирает политиков, экономистов, ученых, представителей общественных организаций, которые обсуждают наиболее актуальные темы международных отношений на севре.

"Когда возникают проблемы, нельзя разрывать контакты, надо больше общаться, разговаривать, пытаться понять друг друга. У меня ощущение, что в Баренцевом регионе именно это произошло. Мы расширили концепт Баренцева сотрудничества. Эта форма Баренцева сотрудничества будет все более важной в будущем", — сказал политик, отвечая на вопрос об отношениях Норвегии и России после 2014 года.

Столтенбергу-старшему принадлежала идея создания региона, который бы объединил северные территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России, одной из ключевых идей стала "народная дипломатия", которая и сегодня сильна на этих территориях.

"Я запустил Баренцево сотрудничество, ни с кем не советуясь – ни с партией, ни с ООН. Я обсудил эту идею с министрами иностранных дел России – тогда был Андрей Козырев, а также финским и шведским коллегами. Очень была позитивная реакция. Все были настроены позитивно, и спустя 25 лет я уверен, что это была хорошая идея", — отметил Столтенберг.

Через несколько лет после того, как Столтенберг озвучил свою инициативу, была подписана Киркенесская декларация. Экс-глава МИД королевства признался, что был удивлен, насколько быстро начало развиваться сотрудничество в сфере культуры. При этом, по его словам, сотрудничество в бизнесе могло бы быть более активным.

Баренцев/Евроарктический регион был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года. Территория региона составляет 1,9 миллиона квадратных километров. Население — 6 миллионов человек. В регион входят губернии Норвегии Нурланн, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, провинции Финляндии Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, а также регионы России — Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.