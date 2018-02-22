МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса полностью перечеркивает подписанные Киевом Минские соглашения, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, слова которого приводит его пресс-служба.

"Заверения Порошенко о намерении "политико-дипломатического возвращения" Донбасса ни что иное как очередная ложь и попытка ввести в заблуждение мировую общественность. Закон о псевдореинтеграции Донбасса полностью перечеркивает подписанные Украиной минские договоренности и ставит под угрозу не только законные права и интересы, но и жизнь народа Донбасса", — сказал депутат.

По мнению парламентария, украинский лидер, понимая шаткость и двусмысленность своего положения, решил прикрыться данным законом от ответственности за совершенные и задуманные преступления.

"Нынешнее руководство Украины таким образом пытается развязать себе руки для террора в Донбассе, где в любой момент может возобновиться активная фаза военного конфликта", — считает Железняк.

Также, по его мнению, закрепление за Россией словосочетания "страна-агрессор" нарушает международное право.

"Официальное закрепление за Россией словосочетания "страна-агрессор" является грубейшим нарушением международного права со стороны Украины и провокацией против нашей страны, демонстрирующей глубину политической деградации и паранойи украинской власти", — отметил политик.

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ назвал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями", а принятие закона — свидетельством отказа от минских соглашений и готовности к силовому решению конфликта. В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.