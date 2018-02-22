ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Более 18 тысяч жителей подконтрольного Киеву Донбасса получили помощь в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса за год, заявил в четверг глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты.

"Этой программой воспользовалось более 18 тысяч человек. Она охватывала разные сферы жизни… Эта программа будет продолжена, более расширена и мы включим дополнительные виды помощи", — сказал Захарченко на брифинге.

Находящийся с визитом в Донецке исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник отметил, что число воспользовавшихся гуманитарной программой говорит о ее востребованности. "Мы один народ, мы объединены общей историей. Нас разорвать невозможно", — добавил он.