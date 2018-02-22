США ищут предлог, чтобы нарушить договор по ДРСМД, считает Железняк

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Под предлогом несуществующих нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России США пытаются официально начать программу по разработке вооружений, запрещенных по данному договору, и продолжить наращивать военный потенциал, считает член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

"Под предлогом несуществующих нарушений ДРСМД со стороны России Вашингтон без всяких на то причин предпринимает попытки официально начать программу по разработке средств вооружений, запрещенных по данному договору, и продолжить наращивать военный потенциал, в том числе вблизи границ нашей страны", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Выдвинутые в адрес России условия, при которых США якобы готовы отказаться от размещения крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении, по мнению политика, "изначально абсурдны".

"Россия полностью выполняет обязательства по договору РСМД и, в отличие от американских партнеров, четко соблюдает все согласованные положения. При этом очевидно, что нарушения двусторонних договоренностей в области безопасности со стороны США негативно сказываются не только на отношениях между нашими странами, но и провоцируют гонку вооружений в мире", — сказал он.

"США не первый раз предпринимают попытку найти способ выйти из Договора РСМД. Россия внимательно следит за действиями Вашингтона, и мы будем делать соответствующие выводы. Очевидно, что в случае выхода США из договора это повлечёт за собой наращивание вооружений и размещение новых ракет в Европе. На любые деструктивные шаги и агрессивные действия у нашей страны всегда найдутся адекватные ответные меры", — заключил политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мюнхене заявил, что альянс поддерживает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию обеспечить прозрачность при его выполнении.

В МИД РФ ранее заявляли, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности, по ДРСМД.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.