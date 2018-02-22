США ищут предлог, чтобы нарушить договор по ДРСМД, считает Железняк

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Под предлогом несуществующих нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России США пытаются официально начать программу по разработке вооружений, запрещенных по данному договору, и продолжить наращивать военный потенциал, считает член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
Выдвинутые в адрес России условия, при которых США якобы готовы отказаться от размещения крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении, по мнению политика, "изначально абсурдны".
"Россия полностью выполняет обязательства по договору РСМД и, в отличие от американских партнеров, четко соблюдает все согласованные положения. При этом очевидно, что нарушения двусторонних договоренностей в области безопасности со стороны США негативно сказываются не только на отношениях между нашими странами, но и провоцируют гонку вооружений в мире", — сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мюнхене заявил, что альянс поддерживает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию обеспечить прозрачность при его выполнении.
В МИД РФ ранее заявляли, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности, по ДРСМД.
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.