МККК отправил в Донбасс 17 грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (195)

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 17 автомобилей с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало 17 автомобилей с грузом свыше 320 тонн продуктовых и гигиенических наборов от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

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