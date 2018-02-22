"Выдали доярке костюмчик": Надежду Савченко высмеяли в Сети

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети из-за ее последнего выступления на телеканале NewsOne.

Политик решила продемонстрировать в эфире свои "познания" в области истории, но запуталась в датах.

"С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", — заявила Савченко. Она добавила, что украинцы не нуждаются во власти.

"Племена жили, скажем, таким устоем, что не имели власти. Власть избиралась только в случае опасности… После того как война заканчивалась и устанавливался мир, власть сбрасывали, она была не нужна", — подчеркнула парламентарий.

Интернет-пользователей весьма удивили подобные умозаключения. Они отметили, что депутат знает историю "на уровне ясельной группы".

"Когда Надька пускается в исторические экскурсы, тут, конечно, тушите свет, господа", — отметил Вадим Б.

"Как это можно смотреть и слушать? хочется взять указку и настучать… по парте", — написала пользователь Natali.

Кроме того, в комментариях Савченко раскритиковали за нелепый наряд, который явно был ей не по размеру.

Надія Савченко в нашій студії, а це означає, що зараз вона буде ділитися з вами своїми думками про вівторок політичний та суспільний в житті України.



Це "Суб'єктивні підсумки": 📺 https://t.co/JVKNVA2Q7k pic.twitter.com/qFhih12vH9 — NEWSONE (@NewsOne_TV) 20 февраля 2018 г.

"Савченко уже не влазит в костюм", — отметил Yorker707.

"Люди добрые, купите Савченко новый костюмчик!!! Из этого она уже выросла", — возмутился Александр Чукаленко.

"Выдали доярке костюмчик от Гуччи", — заключил Walldemart.

Савченко неоднократно привлекала внимание странными и неоднозначными высказываниями и действиями. Так, в прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, она 11 раз за 20 секунд нецензурно выругалась. Также она заявляла, что собирается баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.