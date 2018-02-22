Для диалога ЕС и ЕАЭС важно решить конфликт на Украине, считают в Евросоюзе

АСТАНА, 22 фев — РИА Новости. Решение конфликта на Украине является важной предпосылкой для сближения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза, считает спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан.

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Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на ПМЭФ-2016, предложил провести совместный форум ЕАЭС и ЕС, чтобы европейцы поняли, что это за объединение.

"Конечно, мы рассматриваем эту инициативу (о проведении форума), но не скрываем, что (прежде чем) углубить и приступить к налаживанию более тесных отношений между ЕАЭС и ЕС, надо кое-что решить… в отношениях между Россией и ЕС… Особенно (важен) вопрос решения конфликта на Украине. Он (является) очень важной предпосылкой не только для улучшения отношений между Россией и ЕС, но и для налаживания более тесных отношений между ЕАЭС и ЕС", — сказал Буриан на пресс-конференции в Астане.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.