Конвой МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересек границу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса успешно пересекла российско-украинскую границу, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления Станислав Хапилин.

Колонна из более 40 автомобилей была сформирована в Донском спасательном центре МЧС России, расположенном в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Для жителей Донбасса они везут свыше 430 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

Автомобили выехали к госгранице в 3.40 мск. В пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

"Обе колонны прошли таможенное оформление в соответствии с международным законодательством в 7.20 мск. После досмотра они продолжили движение в Донецк и Луганск", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все таможенные процедуры на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины. Проверке подвергались как техника, так и сопроводительные документы на груз.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 73 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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