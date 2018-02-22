В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (191)

Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужащие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Долгое ранена мирная жительница.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и БМП-2", — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Долгое, Лозовое, Калиновка, Веселогоровка и Первомайск. Всего по территории республики было выпущено более 90 снарядов и мин.

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