В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и БМП-2", — отметили в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Долгое, Лозовое, Калиновка, Веселогоровка и Первомайск. Всего по территории республики было выпущено более 90 снарядов и мин.
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