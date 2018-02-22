Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости корью в Европе с 2016 года

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Число случаев заболевания корью в Европе по итогам 2017 года выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 20 февраля 2018 года, число случаев заболевания корью в Европе по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом выросло в 3 раза и составило более 21 тысячи случаев инфекции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине. Министерство здравоохранения Англии в январе 2018 года сообщило, что вспышки кори наблюдаются в шести регионах страны и обратило внимание эпидемиологов на формирование настороженности в отношении лиц с повышенной температурой тела, приезжающих из Румынии, Германии и Италии.

Сообщается, что Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) информировал 17 января текущего года о продолжающейся вспышке кори в Сербии и не рекомендовал гражданам США посещать эту страну без вакцинации против кори. Как и в других странах Европы, вспышка кори продолжается в Сербии с конца октября 2017 года.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.