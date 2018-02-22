В МВД Эквадора рассказали, кто организовал взрыв у полицейского участка

МЕХИКО, 22 фев — РИА Новости. Мексиканские наркокартели организовали нападение на полицейский участок в Эквадоре на границе с Колумбией в минувшем январе, сообщил в среду министр внутренних дел южноамериканской страны Сесар Навас.

Взрыв заминированной машины произошел рядом с участком, расположенным вблизи границы с Колумбией в провинции Эсмеральда. Тогда были ранены около 20 сотрудников правопорядка. Сначала власти подозревали местные преступные группировки.

"Это мексиканцы, согласно нашей с Колумбией информации. Я не могу сказать название картеля, потому что это часть расследования. Но в целом — да, я говорю, что это картели", — приводит портал Comercio заявление Наваса.

Мексиканские преступные группировки ведут активную деятельность в странах Южной Америки, где произрастает кока для производства кокаина или же осуществляется транзит наркотиков. Эквадор расположен между двумя крупными производителями кокаина — Перу и Колумбией, поэтому его территория представляет особый интерес для мексиканских наркоторговцев.