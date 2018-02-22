В Гонконге в феврале таможенники задержали более 580 контрабандистов

ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Сотрудники гонконгской таможни в ходе 19-дневной спецоперации на различных КПП вдоль границ всего специального административного района задержали более 580 человек за незаконную перевозку запрещенных товаров, общая стоимость которых достигает 53 миллионов гонконгских долларов (6,8 миллиона долларов).

По данным газеты South China Morning Post, спецоперация длилась с 1 по 19 февраля, однако ее результаты стали известны только поздно вечером в среду. Задержания проходили в аэропортах, на вокзалах, в морских портах. 582 человека были задержаны по подозрению в причастности к 655 случаям незаконной перевозки товаров.

Большую часть контрабанды составили дорогие сумочки и кошельки, их общая стоимость достигла 33 миллионов гонконгских долларов (4,2 миллиона долларов). Было зафиксировано 98 случаев незаконной перевозки предметов из дикой природы, к примеру редких пород дерева, орхидей, предметов из слоновой кости и акульих плавников.

Помимо прочего, было изъято более 100 килограммов неразрешенного к перевозке через границу мяса и 13 тысяч яиц.

Десять человек были задержаны по подозрению в причастности к 45 случаям перевозки наркотиков, сотрудники таможни изъяли 105 килограммов наркотических веществ на сумму 4,6 миллиона гонконгских долларов (587 тысяч долларов). Преимущественно случаи перевозки наркотиков были выявлены в аэропорту, среди перевозимых наркотических средств были синтетические, включая катиноны, также известные как "соли для ванн" и метамфетамин.