В Броварде помощники шерифа будут носить оружие на терриитории школ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Шерифа округа Бровард Скотт Исраэль распорядился, чтобы все имеющие квалификацию помощники имели при себе оружие, когда находятся на территории школ, после того, как на прошлой неделе в одной из школ округа произошла стрельба, унесшая жизни 17 человек.

"Наши помощники, которые прошли отбор и подготовку, будут носить оружие на территории школ с этого момента", — заявил шериф на пресс-конференции, запись которой представлена на официальном аккаунте его канцелярии в Twitter.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.