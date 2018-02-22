Трамп обещает ввести "очень строгие проверки" для разрешения на оружие

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне трагедии в школе во Флориде пообещал внедрить в стране "очень строгие" проверки для разрешения на покупку оружия.

На прошлой неделе дискуссии об ограничениях возобновились с новой силой на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.

"Мы будем очень строги в плане проверок (для разрешения на оружие – ред.), очень строги в плане проверок психического здоровья", — сказал Трамп в среду на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд.

По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов.

"Мы будем отбирать наиболее серьезные предложение, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали", — сказал президент.

Ранее Трамп уже призвал обе основные партии в США поддержать усиление проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают усиление проверок.

Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.