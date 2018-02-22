КИРКЕНЕС (Норвегия), 22 фев – РИА Новости. Норвегия и Россия могли бы совместно развивать интеллектуальную транспортную систему на севере, что могло бы укрепить логистику в Арктическом регионе и стать знаком хороших отношений между двумя странами, сказал РИА Новости министр транспорта Норвегии Хьетиль Сулвик-Улсен.

"Чтобы создать ИТС (интеллектуальную транспортную систему), недостаточно сотрудничества двух стран, необходимо построить глобальную систему, чтобы грузовики могли пересекать границу без проблем, а включение России в это сотрудничество могло бы укрепить северную перспективу", — сказал министр.

Он также добавил, что если российское правительство проявит интерес к этому проекту, Норвегия также будет открыта для совместной работы. "Это может стать реальностью, нам необходимо работать сообща, необходимо развивать системы обмена информацией, и мы должны хотеть обмениваться такого рода информацией. Я думаю, могут быть какие-то барьеры, например, связанные с работой компьютерных систем, но это все можно преодолеть. Главное — чтобы у нас было обоюдное желание реализовать такой проект, это было бы хорошим знаком для дружбы России и Норвегии, для развития арктического региона", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что открытие участка дороги Е105 между Норвегией и Россией, который сократил фактическое расстояние между двумя странами, стал в прошлом году одним из главных и конкретных признаков успешного сотрудничества в сфере создания общей инфраструктуры.