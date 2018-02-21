В США у подростка, планировавшего стрельбу в школе, нашли две винтовки

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Власти обнаружили арсенал огнестрельного оружия у школьника, который подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в Калифорнии, сообщил в среду на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Джим Макдоннелл.

По его словам, при обыске найдены две полуавтоматические винтовки AR-15, два пистолета и 90 магазинов большой вместимости.

Шериф сообщил, что охранник школы подслушал школьника, который заявлял о намерении устроить стрельбу в последующие три недели. Он был обижен на учителей, поскольку они не разрешали слушать музыку в наушниках во время уроков и отстранили его от занятий за это нарушение.

Студент ранее привлекался к административной ответственности. Старший брат школьника, которому 28 лет, был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия, поскольку одна из винтовок оказалась незарегистрированной.