США не планируют контактов с КНДР на закрытии Олимпиады в Пхенчхане

Талисманы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане

Талисманы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не планируют контактов с КНДР на закрытии Олимпиады в Пхенчхане, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

На вопрос, планируются ли контакты с КНДР, представитель администрации ответил: "Нет".

"Основная цель визита американской делегации — поддержать американских спортсменов, подтвердить союз с Южной Кореей и отпраздновать успех Олимпийских игр и Южной Кореи", — добавил он, поясняя, почему такая встреча не планируется.

Ранее Белый дом подтвердил, что вице-президент США Майк Пенс планировал встретиться с делегацией КНДР в ходе визита на открытие Игр, но северокорейская делегация отказалась от встречи "в последний момент".

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 25 февраля.