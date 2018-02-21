В Мюнхене задержали россиянина по делу о беспорядках на Евро-2016

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Мюнхене по запросу французских властей задержали россиянина, сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин на странице в Facebook.

Москвича 1986 года рождения подозревают в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции. Против него возбудили уголовное дело.

"В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне", — добавил Микерин.

Генконсульство России в Мюнхене связалось с родственниками задержанного. Им окажут необходимую консульскую помощь, включая помощь русскоязычного адвоката.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis Драка болельщиков сборных России и Англии на матче Евро-2016 в Марселе © AP Photo / Thanassis Stavrakis Драка болельщиков сборных России и Англии на матче Евро-2016 в Марселе

Драка болельщиков на чемпионате Европы по футболу началась после первого матча Россия — Англия, который завершился со счетом 1:1. Порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.