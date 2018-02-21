Неизвестные уничтожают документы и технику в редакции "Вестей" в Киеве

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко заявила, что захватившие офис редакции в Киеве неизвестные люди уничтожают документы и технику журналистов.

Ранее редакция "Вестей" заявила об обыске в киевском офисе медиахолдинга, журналистов не пускали на работу. Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения редакции "Вестей", опираясь на соответствующее решение суда. После этого АРМА передало помещения издания управителю. По данным АРМА, неизвестные люди в масках при содействии охраны бизнес-центра "Гулливер", в котором находится редакция "Вестей", ежедневно громят офис издания и блокируют его. АРМА обратилась в прокуратура с просьбой помочь разблокировать.

"Титушки (нанятые провокаторы) получили команду под ноль зачистить наш офис "Вестей". Со вчерашнего дня эти ребята режут на шредере все наши документы, выкидывают с 32 этажа (люди, будьте осторожны внизу) мелкую технику, канцтовары, микшерный пульт", — написала Семченко в среду на своей странице в Facebook.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко выражал надежду, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.