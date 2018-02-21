Косачев связал сохранение санкций против ЕС с выполнением Киевом "Минска-2"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает возможным сохранить контрсанкции против ЕС в любом случае, пока Брюссель не надавит на Киев для выполнения Минских соглашений.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юрлиц РФ и Украины, которых европейцы обвиняют в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я бы сейчас увязал наши контрсанкции не с отменой санкций ЕС, а непосредственно с реализацией Минских соглашений. Чтобы было понятно, кто именно реально заинтересован в их выполнении", — сказал Косачев РИА Новости в среду.

Он уточнил, что "если бы даже ЕС вдруг отменил свои меры в отношении России, можно было бы сохранить наши запреты вплоть до достижения прогресса по "минску".

По мнению сенатора, даже небольшого давления ЕС, чьим флагом размахивал президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене, было бы достаточно для того, "чтобы Киев вспомнил о Минских соглашениях, а не уходил все глубже в демагогию про агрессию".

Парламентарий также отметил, что информация о том, что Евросоюз планирует продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта, не будучи ни новостью, ни сенсацией, заслуживает определенного внимания, наверное, лишь по нескольким причинам.

В частности, отметил Косачев, "несостоявшиеся в Мюнхене переговоры в "нормандском формате" ввиду того, что и.о. главы МИД ФРГ Зигмар Габриэль был занят более важными для немцев делами, показывают, что европейская часть "четверки" утратила инициативу и отчасти интерес к этой теме". Кроме того, пустой зал при речи Порошенко в Мюнхене – яркий барометр евронастроений, добавил он.

"Это тем более актуально в годовщину (событий 2014 года на Майдане — ред.), когда ЕС самоустранился от обеспечения соглашений экс-президента Украины Виктора Януковича с оппозицией", — подчеркнул сенатор.

Однако и украинская сторона де-факто самоустранилась от реализации минских соглашений, приняв одиозный закон о реинтеграции Донбасса, суть которого – как надо дальше воевать, а не переговариваться, отметил законодатель.

"И получается, что сейчас "минск" обсуждается только на переговорах (представителя Госдепартамента США Курта) Волкера и (помощника президента РФ Владислава) Суркова, то есть России и США", — подчеркнул политик.

Косачев отметил, что американец известен своей "упертостью" и был послан явно не для достижения компромисса: в актуальном интервью он вполне откровенно сказал, что "целью и Украины, и США является восстановление территориальной целостности Украины, а для этого нужны минские соглашения.

"То есть не прекращение кровопролития, не поиск оптимальной формулы для реальных сторон конфликта, не защита прав и жизней людей, а сугубо территории. В таком формате говорить можно еще долго", — считает Косачев.

"Вот и получается, что европейские санкции привязаны к минским соглашениям, но обсуждать их реализацию у ЕС нет ни времени, ни желания. Внутренние протесты против санкций в ЕС повязаны блоковой дисциплиной, а у США сейчас нет ни малейшего интереса к нормализации обстановки где угодно, если там хоть как-то значится Россия", — заключил он.