В Ираке нашли еще около 40 гражданок России

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Местонахождение еще 30-40 гражданок России установлено в Ираке, в течение недели они будут переданы официальным властям, сообщил в среду член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

"У нас есть хорошая новость, что мы, наконец, узнали о судьбе группы гражданок Российской Федерации, в количестве от 30 до 40. Мы полгода до вчерашнего дня не знали, где они находятся, хотя занимались их розыском. Они находились в руках народного ополчения Ирака "Хашд-аль-Шааби". В течение одной недели все женщины будут переданы официальным властям Ирака. Это нам позволит держать контроль условий их жизни, ведения допросов", — сказал журналистам Сабсаби.

По его данным, таким образом на территории Ирака, учитывая найденную группу, находится порядка 120-140 российских женщин и детей.

"Сегодня достоверно на территории Сирийской Арабской Республики в руках только курдских ополченцев около 130 детей и женщин. Еще у официальных властей Сирии 34 человека", — уточнил Сабсаби.

В среду он доставил в Москву из Багдада найденного властями Чечни после обращения дедушки дагестанского мальчика, чей отец, примкнувший к запрещенной в России террористической организации ИГ*, погиб, а местонахождение матери окончательно не установлено.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения из Ирака россиян, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины и девочки с 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России.