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Найденного в иракском приюте мальчика из Дагестана привезли в Россию

17:5121.02.2018
(обновлено: 18:41 21.02.2018)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкЖенщины с детьми в лагере беженцев в ИракеЖенщины с детьми в лагере беженцев в Ираке
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в среду доставил из Багдада дагестанского мальчика, в этот же день он планирует передать его родственникам.

Ранее дедушка мальчика Ахмед Абдулаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в возвращении на родину внука Зейда Абдулаева, который находился в одном из иракских приютов. Видеообращение пожилого человека получило широкое распространение в соцсетях. Глава Чечни поручил членам рабочей группы по возвращению российских женщин и детей из ближневосточного региона подключиться к поискам ребенка.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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У детей, которых вывозили в Ирак и Сирию, не было выбора, заявил сенатор

Как рассказал Ахмед Абдулаев на распространенной в сети видеозаписи, отец мальчика погиб, о судьбе матери ничего не известно. По его словам, дочь уехала с мужем и полугодовалым Зейдом в 2015 году в ОАЭ на заработки, оттуда семья перебралась в Ирак. Там родился второй сын — Абубакр. Недавно нашелся и он. По информации дедушки, Абубакр тоже находится в одном из иракских приютов.

Впервые заговорил

"До сегодняшнего утра я не слышал никакой речи от Зейда. Ребенок, по словам воспитателя приюта, никогда ничего не говорил, только пальцем указывал на то, что ему нужно. Сегодня в самолете мы весело разговаривали, играли – внешне здоровый ребенок, если не считать ранения, которое он получил во время бомбардировки западной коалиции", — рассказал Сабсаби журналистам по прилету в Москву.

По словам сенатора, Зейд потерял во время одного из авиаударов палец левой руки.

Талль-Афар, Ирак. Архивное фото
© Sputnik / Nazek Mohammed
Власти Чечни вернут мальчика из иракского приюта после просьбы дедушки

"Это один из тех немногих детей, которого можно считать участником военного конфликта в Ираке. В ходе западной авиабомбардировки мать, вероятнее всего, погибла, отец погиб еще раньше – где-то в конце 2016 года", — уточнил Сабсаби.

"Предполагаю, что он (Зейд — ред.) говорил на аварском языке, но это точно не арабский, и не русский", — добавил сенатор.

Младшего брата ищут

"Будем искать его брата Абубакра, которому на сегодняшний день, предположительно, около года. Слова дедушки, что ребенок находится в приюте, не соответствуют действительности. Мы будем искать", — подчеркнул Сабсаби.

Пока окруженный журналистами сенатор отвечал на их вопросы о перенесенной поездке и трудностях поисков российских женщин и детей в Ираке, маленький Зейд безмятежно спал на плече Сабсаби. Проснулся только ближе к концу интервью и тут же стал центром внимания журналистов.

Разрушенные здания в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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В Ираке вынесли приговор россиянке, побывавшей на территории ИГ*

"Мы летим в Грозный и передадим Зейда дедушке и бабушке, которые его долго ждали. Сегодня Зейд – единственный след, который остался от его родителей", — сказал сенатор.

По его мнению, мальчик не нуждается ни в каких специальных мерах реабилитации, кроме нахождения в семье среди любящих и заботливых родных. "Он должен играть, гулять. Специальная помощь социальных служб в этой ситуации нужна только для того, чтобы оформить ребенку пособие по потере родителей, чтобы, может, отправить его в какой-то санаторий с бабушкой или дедушкой. Самый лучший реабилитационный центр – это семья", — уверен Сабсаби.

Встреча в аэропорту Грозного годовалой девочки из России Халимат Абдуллаевой, которую вернули из Ирака
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Найденную в Ираке годовалую девочку вернули в Россию

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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