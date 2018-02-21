Французский депутат объяснил, почему жители ЕС не относят Россию к Европе

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители стран ЕС, не считающие Россию частью Европы, либо плохо знают историю, либо путаются в географии, заявил депутат французской правой оппозиционной партии Республиканцы (Les Républicains) Мишель Вьяле.

Так Вьяле прокомментировал результаты опроса, проведенного старейшей во Франции социологической компании Ifop по заказу агентства Sputnik. Исследование показало, что большинство жителей западных стран Евросоюза не считают Россию частью Европы. Во Франции такую точку зрения выразили 65 процентов опрошенных, в Великобритании — 52 процента, а в Германии — 46 процентов.

"Россия, безусловно, часть Европы. Вот уже многие столетия она является частью европейской истории. Возможно, результаты опроса говорят о том, что некоторые наши граждане плохо знают историю", — сказал депутат в интервью Sputnik France.

Некоторые французы также не различают Европу и Европейский союз и не знают, где проходят границы, что тоже способствует смещению понятий, заметил Вьяле.

По мнению собеседника агентства, на восприятии России во Франции могла сказаться позиция местных СМИ, в последние годы много писавших о различиях в позициях Москвы и Парижа, а также дипломатическая линия предыдущего правительства.

"Думаю, что некоторые французы оказались под сильным влиянием Франсуа Олланда (бывший президент Франции. — Прим. ред.) и его правительства с их антироссийской позицией. Это сильно повлияло на тех, кому достаточно посмотреть выпуск новостей по телевизору, чтобы составить мнение о чем-либо", — предполагает Вьяле.