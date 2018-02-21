Порошенко не знает, где соглашение по урегулированию кризиса 2014 года

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не знает, где находится соглашение бывшего украинского главы Виктора Януковича с представителями оппозиции об урегулировании кризиса на Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну. Позднее Янукович заявил, что считает необходимым вернуться к соглашению от 21 февраля 2014 года об урегулировании политического кризиса на Украине.

"Мне неизвестно, где находится это соглашение. Я его оригинала никогда не видел, не подписывал его и не могу его комментировать не потому, что не хочу, а потому что не видел", — заявил Порошенко в ходе допроса в суде.

Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко по делу Януковича в режиме видеоконференции из администрации. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов его отдыхе на Мальдивах.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.